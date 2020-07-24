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Совфед одобрил законы о закупках госкомпаниями
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил два закона об определении минимальной доли закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:53
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Совфед одобрил законы о закупках госкомпаниями

12:53 24.07.2020
107
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил два закона об определении минимальной доли закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.
Один из них наделяет правительство РФ правом определять минимальную долю закупок государственными (за исключением СВР, ФСБ, органов госохраны) и муниципальными заказчиками российских товаров, а также работ и услуг, в составе которых они используются.
Другой документ предоставляет кабмину аналогичное право и в отношении закупок госкорпораций, госкомпаний и некоторых других юрлиц. Первоначальные их редакции предусматривали установление доли закупок товаров (работ, услуг) из стран ЕАЭС, но ко второму чтению законов в Госдуме решили ограничиться их российским происхождением, поскольку изначально при разработке это и предполагалось.
Первый закон также обязывает госзаказчиков до 1 апреля составлять отчет об объеме осуществленных за предыдущий год закупок российских товаров и размещать его в единой информационной системе в сфере закупок или направлять его в уполномоченный орган в случаях, когда размещение в системе не предусматривается. Если по итогам года объем закупок российских товаров не соответствует минимальной доле, госзаказчик обязан обосновать невозможность ее достижения.
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Законы должны вступить в силу через 10 дней после их официального опубликования, а через 30 дней после этого начнет действовать норма, обязывающая госкомпании и других юрлиц указывать в договоре, заключаемом при закупке, информации о стране происхождения товара. Соответствующие изменения вносятся в законы "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц".
Решения будут приниматься на базе мониторинга спроса и производственных возможностей, организованного на базе двух систем - единой информационной системы Минфина и государственной информационной системы промышленности Минпромторга, поясняли в кабмине.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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