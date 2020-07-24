Совфед одобрил законы о закупках госкомпаниями

Первый закон также обязывает госзаказчиков до 1 апреля составлять отчет об объеме осуществленных за предыдущий год закупок российских товаров и размещать его в единой информационной системе в сфере закупок или направлять его в уполномоченный орган в случаях, когда размещение в системе не предусматривается. Если по итогам года объем закупок российских товаров не соответствует минимальной доле, госзаказчик обязан обосновать невозможность ее достижения.