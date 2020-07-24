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Совфед одобрил закон о повышении эффективности управления ВЭБ
Сенаторы в пятницу одобрили закон, направленный на совершенствование системы корпоративного управления и повышение эффективности госкорпорации ВЭБ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:52
совет федерации рф
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РИА Новости
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60
совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил закон о повышении эффективности управления ВЭБ

12:52 24.07.2020
23
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, направленный на совершенствование системы корпоративного управления и повышение эффективности госкорпорации ВЭБ.
В документе закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете ВЭБ, а также изменяется порядок назначения председателя наблюдательного совета. Эту должность сможет занимать назначаемое правительством лицо. По действующему закону председателем набсовета ВЭБ является премьер-министр РФ.
Инвестиционный комитет создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением параметров инвестиционной деятельности ВЭБ. Новый комитет будет рассматривать вопросы, связанные с одобрением проектов госкорпорации, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики страны, а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, балансовая стоимость которого составляет не менее 5% размера собственных средств ВЭБ.
Правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестпроектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы ВЭБ. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с инвестиционным комитетом.
Наблюдательный совет сможет принимать решения о внесении изменений в проекты ВЭБ и устанавливать источники их финансирования, заслушивать ежегодные отчеты службы внутреннего контроля госкорпорации. Он также сможет рассматривать наиболее сложные сделки и проекты, имеющие общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики России, утверждать ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ, методики их расчета и утверждения результатов выполнения.
Данные изменения призваны повысить самостоятельность госкорпорации и сократить сроки принятия решений, что особенно важно в период восстановления экономики.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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