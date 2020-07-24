Совфед одобрил закон о повышении эффективности управления ВЭБ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, направленный на совершенствование системы корпоративного управления и повышение эффективности госкорпорации ВЭБ.

В документе закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете ВЭБ, а также изменяется порядок назначения председателя наблюдательного совета. Эту должность сможет занимать назначаемое правительством лицо. По действующему закону председателем набсовета ВЭБ является премьер-министр РФ.

Инвестиционный комитет создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением параметров инвестиционной деятельности ВЭБ. Новый комитет будет рассматривать вопросы, связанные с одобрением проектов госкорпорации, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики страны, а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, балансовая стоимость которого составляет не менее 5% размера собственных средств ВЭБ.

Правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестпроектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы ВЭБ. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с инвестиционным комитетом.

Наблюдательный совет сможет принимать решения о внесении изменений в проекты ВЭБ и устанавливать источники их финансирования, заслушивать ежегодные отчеты службы внутреннего контроля госкорпорации. Он также сможет рассматривать наиболее сложные сделки и проекты, имеющие общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики России, утверждать ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ, методики их расчета и утверждения результатов выполнения.

Данные изменения призваны повысить самостоятельность госкорпорации и сократить сроки принятия решений, что особенно важно в период восстановления экономики.