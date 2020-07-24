https://ria.ru/20200724/1574855917.html
Совфед одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, вводящий для росгвардейцев обязанность представляться гражданам. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:48
2020-07-24T12:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
безопасность
общество
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Ярослав Погодин
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1400x0_80_0_0_283e9a360d4a67060569e8ede3964051.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, безопасность, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в пятницу закон, вводящий для росгвардейцев обязанность представляться гражданам.
Эта обязанность будет распространяться на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции - например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан. В этих случаях сотрудник по требованию гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину ограничительных мер - разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
При этом сотрудник Росгвардии
имеет право не представляться гражданам не только в случае угрозы собственной жизни, но и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле 2019 года портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
Закон поступает на подпись президенту.