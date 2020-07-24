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Совфед одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, вводящий для росгвардейцев обязанность представляться гражданам. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
безопасность
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1400x0_80_0_0_283e9a360d4a67060569e8ede3964051.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, безопасность, общество

Совфед одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам

12:48 24.07.2020
149
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, вводящий для росгвардейцев обязанность представляться гражданам.
Эта обязанность будет распространяться на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции - например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан. В этих случаях сотрудник по требованию гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину ограничительных мер - разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
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При этом сотрудник Росгвардии имеет право не представляться гражданам не только в случае угрозы собственной жизни, но и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле 2019 года портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
Закон поступает на подпись президенту.
13010108
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФБезопасностьОбщество
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24 июля, 13:13
Ярослав Погодин
901100
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