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Польша превращается в орудие Запада против России, заявил политик
Польша, на государственном уровне занимаясь фальсификацией фактов, касающихся Второй мировой войны, сейчас превращается в орудие, которое Запад использует в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:07
75 лет великой победы
восточная европа
российское историческое общество
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
восточная европа, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

Польша превращается в орудие Запада против России, заявил политик

12:45 24.07.2020 (обновлено: 16:07 24.07.2020)
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© Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni ZautinЛидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский
Лидер польской политической партии Смена Матеуш Пискорский
© Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni Zautin
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Польша, на государственном уровне занимаясь фальсификацией фактов, касающихся Второй мировой войны, сейчас превращается в орудие, которое Запад использует в борьбе против России на поле истории, заявил польский политик, экс-депутат сейма Матеуш Пискорский.
Он выступил в пятницу в ходе международного онлайн-круглого стола "Память об освобождении Центральной и Восточной Европы от нацизма", организованного Российским историческим обществом.
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"Польша является одним из самых ярких примеров того, как можно фальсифицировать историю на уровне государственных органов", - сказал Пискорский.

По его словам, в настоящее время в Польше историческая политика на официальном уровне заменила историю как науку. "В Польше, к сожалению, ученые не имеют возможности заниматься историей Второй мировой войны - этим занимаются политики. Создаются государственные структуры, которые определяют государственную идеологию в плане трактовки новейшей истории. И, к сожалению, это все служит текущим политическим целям. Можно сказать, что все это имеет определенный геополитический смысл", - добавил Пискорский.
Научное изучение событий времен Второй мировой войны не финансируется польским государством, отметил он. "Единственное финансирование работ, публикаций получает сейчас Институт национальной памяти, который является чисто политической структурой", - добавил Пискорский. А тех в Польше, кто пытается заниматься объективным исследованием истории, "нередко ждут репрессии", отметил он.
По словам Пискорского, из такой исторической политики вытекают очень серьезные последствия - например, варварский снос памятников советским воинам-освободителям. Это "удар по основным фактам, связанным со Второй мировой войной" и отрицание того, что при освобождении Польши от нацизма в 1944-1945 годах погибли свыше 600 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Также это и отрицание на государственном уровне того факта, что польские патриоты вместе с советскими войсками освобождали территорию Польши, добавил Пискорский. Россия же защищает историческую память, в том числе о том подвиге польских воинов, подчеркнул он.
"Мы должны понимать, что Польша, к сожалению, в данный момент превращается в оружие, инструмент геополитической борьбы против России. Борьбы, связанной с тем, что внешние кураторы польской исторической политики пытаются представить Россию как агрессивное государство, сравнивать ее с Третьим рейхом", - отметил Пискорский.
В январе нынешнего года польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признаются оккупационными силами. Однако есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.
Кроме того, за последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
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75 лет Великой ПобедыВосточная ЕвропаРоссийское историческое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
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