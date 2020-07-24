Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574851997.html
Генсек ШОК заявил об угрозе повторного распространения коронавируса
Угроза повторного распространения коронавируса сохраняется, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:10
коронавирус covid-19
владимир норов
шос
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155480/53/1554805338_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_99f354cc068112df7f59dba4c8b0ccb8.jpg
https://ria.ru/20200724/1574845925.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155480/53/1554805338_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_99f354cc068112df7f59dba4c8b0ccb8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155480/53/1554805338_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_5e1cf6d8f94c33bd0d03055e08ea3aa5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155480/53/1554805338_516:0:2564:2048_1400x0_80_0_0_e48f1e66ced2268394ffdeb39fb3acdc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, владимир норов, шос, санкт-петербург, в мире

Генсек ШОК заявил об угрозе повторного распространения коронавируса

12:10 24.07.2020
402
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Угроза повторного распространения коронавируса сохраняется, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
"По мнению авторитетных экспертов, ситуация остается нестабильной и угроза повторного распространения вируса с ухудшением эпидемиологической ситуации в целом сохраняется. Несомненно, эти факторы требуют повышенной оперативности в реагировании ШОС на новые угрозы, включая совершенствование правовой базы и алгоритма эффективной работы механизмов сотрудничества в сфере здравоохранения", - сказал Норов, выступая на третьем совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи.
Спа с маслом Аюрведа
Вчера, 11:15
Индия предложила ШОС бороться с COVID-19 при помощи традиционной медицины
Норов отметил, что на саммите государств-членов ШОС в Санкт-Петербурге планируется принятие комплексного плана действий государств-членов организации по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.
"С учетом серьезности угрозы продолжающейся пандемии коронавируса архиважным становятся скоординированные совместные усилия и взаимная поддержка, которые позволят успешно преодолеть эту чрезвычайную ситуацию и остановить распространение эпидемии", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
100101
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Владимир НоровШОССанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1611
Голосование
ЦИК попросит Кравцова помочь с помещениями для досрочного голосования
Невеста
В Италии раскрыли сеть организаторов фальшивых бракосочетаний
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Посол России назвал санкции США против Ирана античеловечными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на призыв Помпео войти в альянс против Пекина
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Матвиенко рассказала, с кого могут взыскать ущерб за ЧП в Норильске
Первые снимки северного полюса спутника Юпитера Ганимеда, сделанные космическим аппаратом Juno
Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
В Москве возобновят прием пять перепрофилированных в КТ-центры поликлиник
Коронавирус
Врач оценил возможность передачи коронавируса при переливании крови
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора
В больнице
Краснодарская больница попросила уволить охранника, угрожавшего пациентам
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
МИД Китая сообщил, как страны БРИКС готовятся к встрече глав МИД
Московский Кремль
В Кремле заявили, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США
Баннер с логотипом Forbes
Forbes оценил, кто в России разбогател быстрее всего за время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния