Генсек ШОК заявил об угрозе повторного распространения коронавируса

"С учетом серьезности угрозы продолжающейся пандемии коронавируса архиважным становятся скоординированные совместные усилия и взаимная поддержка, которые позволят успешно преодолеть эту чрезвычайную ситуацию и остановить распространение эпидемии", - сказал он.