Матвиенко рассказала, с кого могут взыскать ущерб за ЧП в Норильске

"Я в течение недели разговаривала с правительством. Правительство сделает все для того, чтобы сумма ущерба компенсации вреда не нанесла вред региональным и муниципальным бюджетам", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу.