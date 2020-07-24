МИД Китая сообщил, как страны БРИКС готовятся к встрече глав МИД

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Страны Страны БРИКС поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел объединения, которая предварительно запланирована на начало сентября, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Ранее посол Индии в РФ Венкатеш Варма сообщил, что министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве.

"Китай всецело поддерживает работу российской стороны в рамках ее председательства в БРИКС в этом году, ожидаем, что под руководством российской стороны и посредством общих усилий всех членов сотрудничество в рамках БРИКС в этом году достигнет нового прогресса", - заявил дипломат.

По его словам, согласно плану российской стороны, официальная встреча глав МИД стран БРИКС должна состояться в начале сентября, "все стороны поддерживают тесные контакты по подготовке этой встречи".