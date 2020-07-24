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МИД Китая сообщил, как страны БРИКС готовятся к встрече глав МИД
Страны БРИКС поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел объединения, которая предварительно запланирована на начало... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, россия, брикс, мид кнр, китай, в мире

МИД Китая сообщил, как страны БРИКС готовятся к встрече глав МИД

11:58 24.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел объединения, которая предварительно запланирована на начало сентября, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее посол Индии в РФ Венкатеш Варма сообщил, что министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве.
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"Китай всецело поддерживает работу российской стороны в рамках ее председательства в БРИКС в этом году, ожидаем, что под руководством российской стороны и посредством общих усилий всех членов сотрудничество в рамках БРИКС в этом году достигнет нового прогресса", - заявил дипломат.
По его словам, согласно плану российской стороны, официальная встреча глав МИД стран БРИКС должна состояться в начале сентября, "все стороны поддерживают тесные контакты по подготовке этой встречи".
Ван Вэньбинь добавил, что в настоящее время ситуация на международной арене довольно сложная, и Китай надеется, что на предстоящей встрече сможет обменяться мнениями с соответствующими сторонами относительно вызовов, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество.
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