https://ria.ru/20200724/1574851172.html
МИД Китая сообщил, как страны БРИКС готовятся к встрече глав МИД
Страны БРИКС поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел объединения, которая предварительно запланирована на начало... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:58
2020-07-24T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155346/79/1553467983_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_7583d6a9817563515392c6f1199088c0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, брикс, мид кнр, китай, в мире
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости.
Страны БРИКС
поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел объединения, которая предварительно запланирована на начало сентября, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
.
Ранее посол Индии в РФ Венкатеш Варма сообщил, что министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве.
"Китай всецело поддерживает работу российской стороны в рамках ее председательства в БРИКС в этом году, ожидаем, что под руководством российской стороны и посредством общих усилий всех членов сотрудничество в рамках БРИКС в этом году достигнет нового прогресса", - заявил дипломат.
По его словам, согласно плану российской стороны, официальная встреча глав МИД стран БРИКС должна состояться в начале сентября, "все стороны поддерживают тесные контакты по подготовке этой встречи".
Ван Вэньбинь добавил, что в настоящее время ситуация на международной арене довольно сложная, и Китай надеется, что на предстоящей встрече сможет обменяться мнениями с соответствующими сторонами относительно вызовов, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество.