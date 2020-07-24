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Совфед одобрил пакет законов о "регуляторной гильотине"
Совет Федерации одобрил в пятницу в завершение весенней сессии пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:58
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госдума рф, общество, совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил пакет законов о "регуляторной гильотине"

11:54 24.07.2020 (обновлено: 11:58 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу в завершение весенней сессии пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине".
Документы были разработаны в рамках плана "дорожной карты" по реализации механизма регуляторной гильотины и внесены в парламент в декабре прошлого года.
Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводит основы государственного и муниципального контроля: он предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.
Также предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля и введение новых видов контрольных мероприятий - контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.
Константин Чуйченко
13 января, 15:08
Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"
Этот закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Второй закон - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.
Обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.
Предусматривается, что ежегодно правительство будет представлять в Госдуме и Совфеде доклад о том, как ведётся работа по применению обязательных требований.
Этот закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
22 января, 11:20
Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"
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