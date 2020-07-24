Совфед одобрил пакет законов о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу в завершение весенней сессии пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине".

Документы были разработаны в рамках плана "дорожной карты" по реализации механизма регуляторной гильотины и внесены в парламент в декабре прошлого года.

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводит основы государственного и муниципального контроля: он предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Также предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля и введение новых видов контрольных мероприятий - контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Этот закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Второй закон - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.

Обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.

Предусматривается, что ежегодно правительство будет представлять в Госдуме и Совфеде доклад о том, как ведётся работа по применению обязательных требований.

Этот закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.