Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Теперь такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы (включая повторные), а также на референдумы. Проводить их можно будет в течении "нескольких дней подряд, но не более трех".

Определять длительность предстоит избирательной комиссии, а подсчет голосов планируется начинать сразу после закрытия участков в последний день.

Формат голосования вне зданий избирательных комиссий — на придомовых территориях — сохранится.

При этом, в случае многодневного голосования не будут организовывать возможность высказаться досрочно или по открепительным удостоверениям.

Документ также регулирует порядок отзыва члена комиссии: политическая партия должна не только мотивировать свое решение, но и предложить новую кандидатуру, в противном случае вопрос рассматриваться не будет.