https://ria.ru/20200724/1574850800.html
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:53
2020-07-24T13:12
коронавирус в россии
совет федерации рф
голосование
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_253:0:3071:1585_1400x0_80_0_0_c9df29b74d6cc7ce431f32ee9b6b5c9f.jpg
https://ria.ru/20200722/1574727889.html
https://ria.ru/20200721/1574655534.html
Fedor Grojs
Ну теперь всегда подсчитывать можно так как себе хочется. И самое интересное НАРОД, в таком важном вопросе спрашивать конечно не обязательно!
58
Арсений Новиков
Многодневное голосование, электронное голосование..... Огромное поле для разной деятельности....
50
76
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_253:0:3071:1585_1400x0_80_0_0_c9df29b74d6cc7ce431f32ee9b6b5c9f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3806bfdbcab05506e911929c2027de3b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574851563_0:0:1957:1957_1400x0_80_0_0_03b054832b12f3f17f7dac48088b5933.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, совет федерации рф, голосование, политика
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации
одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Теперь такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы (включая повторные), а также на референдумы. Проводить их можно будет в течении "нескольких дней подряд, но не более трех".
Определять длительность предстоит избирательной комиссии, а подсчет голосов планируется начинать сразу после закрытия участков в последний день.
Формат голосования вне зданий избирательных комиссий — на придомовых территориях — сохранится.
При этом, в случае многодневного голосования не будут организовывать возможность высказаться досрочно или по открепительным удостоверениям.
Документ также регулирует порядок отзыва члена комиссии: политическая партия должна не только мотивировать свое решение, но и предложить новую кандидатуру, в противном случае вопрос рассматриваться не будет.
Закон поступил на подпись президенту.