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Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:12
коронавирус в россии
совет федерации рф
голосование
политика
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https://ria.ru/20200722/1574727889.html
https://ria.ru/20200721/1574655534.html
Ну теперь всегда подсчитывать можно так как себе хочется. И самое интересное НАРОД, в таком важном вопросе спрашивать конечно не обязательно!
58
Многодневное голосование, электронное голосование..... Огромное поле для разной деятельности....
50
76
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_253:0:3071:1585_1400x0_80_0_0_c9df29b74d6cc7ce431f32ee9b6b5c9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, совет федерации рф, голосование, политика

Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

11:53 24.07.2020 (обновлено: 13:12 24.07.2020)
3089
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Теперь такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы (включая повторные), а также на референдумы. Проводить их можно будет в течении "нескольких дней подряд, но не более трех".
Определять длительность предстоит избирательной комиссии, а подсчет голосов планируется начинать сразу после закрытия участков в последний день.
Формат голосования вне зданий избирательных комиссий — на придомовых территориях — сохранится.
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При этом, в случае многодневного голосования не будут организовывать возможность высказаться досрочно или по открепительным удостоверениям.
Документ также регулирует порядок отзыва члена комиссии: политическая партия должна не только мотивировать свое решение, но и предложить новую кандидатуру, в противном случае вопрос рассматриваться не будет.
Закон поступил на подпись президенту.
Подсчет голосов
21 июля, 15:18
Эксперт оценил закон о многодневном голосовании
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Обсудить 76
Коронавирус в РоссииСовет Федерации РФГолосованиеПолитика
Популярные комментарии
Ну теперь всегда подсчитывать можно так как себе хочется. И самое интересное НАРОД, в таком важном вопросе спрашивать конечно не обязательно!
24 июля, 11:58
FGFedor Grojs
46010110
Многодневное голосование, электронное голосование..... Огромное поле для разной деятельности....
24 июля, 11:56
Арсений Новиков
3730118
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