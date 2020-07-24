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Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Совет Федерации в пятницу одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:53
коронавирус covid-19
совет федерации рф
голосование
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, совет федерации рф, голосование, политика

Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

11:50 24.07.2020 (обновлено: 11:53 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации в пятницу одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Теперь формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
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При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий - на придомовых территориях - сохранится при многодневных выборах.
Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.
Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре - политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.
Закон поступает на подпись президенту.
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