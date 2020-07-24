Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре - политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.