На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках

"Минувшей ночью правоохранительные органы задержали более 80 молодых ребят на подступах к поселку Шорнак из других районов и других регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей. Всю ночь мы с акимом (главой - ред.) Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.