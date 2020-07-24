https://ria.ru/20200724/1574849592.html
На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках
Полиция задержала в Туркестанской области Казахстана более 80 человек, которые откликнулись на распространявшиеся в социальных сетях после драки в одном из сел... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:38
2020-07-24T11:38
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74351f4e2eb174d754c44586f43e3327.jpg
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74351f4e2eb174d754c44586f43e3327.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_61b13661cfbab8d5eeccf8b82fa96b15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7d93f31451e1e463a7d1f47935f55bd2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости.
Полиция задержала в Туркестанской области Казахстана
более 80 человек, которые откликнулись на распространявшиеся в социальных сетях после драки в одном из сел региона призывы к беспорядкам, сообщил в пятницу заместитель акима (главы) области Сакен Калкаманов.
По данным МВД, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку. Инцидент пресек участковый инспектор полиции.
В результате драки телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции. По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется расследование. В ведомстве заявили, что "отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация". По всем этим фактам полиция также проводит расследование. В МВД отметили, что обстановка в поселке стабилизирована и находится под контролем полиции.
"Минувшей ночью правоохранительные органы задержали более 80 молодых ребят на подступах к поселку Шорнак из других районов и других регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей. Всю ночь мы с акимом (главой - ред.) Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.
В МВД также заявили, что в этом населенном пункте проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", и поводов у жителей для беспокойства нет.