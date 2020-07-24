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На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках
Полиция задержала в Туркестанской области Казахстана более 80 человек, которые откликнулись на распространявшиеся в социальных сетях после драки в одном из сел... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:38
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казахстан, в мире

На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках

11:38 24.07.2020
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Туркестанской области Казахстана более 80 человек, которые откликнулись на распространявшиеся в социальных сетях после драки в одном из сел региона призывы к беспорядкам, сообщил в пятницу заместитель акима (главы) области Сакен Калкаманов.
По данным МВД, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку. Инцидент пресек участковый инспектор полиции.
В результате драки телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции. По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется расследование. В ведомстве заявили, что "отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация". По всем этим фактам полиция также проводит расследование. В МВД отметили, что обстановка в поселке стабилизирована и находится под контролем полиции.
"Минувшей ночью правоохранительные органы задержали более 80 молодых ребят на подступах к поселку Шорнак из других районов и других регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей. Всю ночь мы с акимом (главой - ред.) Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.
В МВД также заявили, что в этом населенном пункте проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", и поводов у жителей для беспокойства нет.
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