Беглов рассказал о восстановлении работы с иностранными инвесторами

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Власти Санкт-Петербурга рассчитывают после снятия ограничений в минимальные сроки восстановить работу с иностранными инвесторами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов

Он отметил, что власти города не останавливали работу с инвесторами даже в условиях ограничений и сложной экономической ситуации. "Инвестиционные проекты – это всегда долгосрочные планы и финансовые потоки. И наши партнеры, в том числе иностранные, тоже смотрят на несколько лет вперед", - пояснил он.

"Разумеется, ограничительные меры и ситуация с эпидемией в целом серьезно повлияла и на инвестиционный климат. Деловая и общественная активность снизилась. Сложно сейчас называть какие-то цифры, но не исключаю снижения от изначальных прогнозов на этот год на 30%. Но после снятия ограничений рассчитываем в минимальные сроки преодолеть возникшие сложности и возобновить нормальную работу, в том числе и с иностранными инвесторами", - сказал Беглов.