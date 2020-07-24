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Беглов рассказал о восстановлении работы с иностранными инвесторами
Власти Санкт-Петербурга рассчитывают после снятия ограничений в минимальные сроки восстановить работу с иностранными инвесторами, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:33
александр беглов
санкт-петербург
экономика
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РИА Новости
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александр беглов, санкт-петербург, экономика

Беглов рассказал о восстановлении работы с иностранными инвесторами

11:33 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают после снятия ограничений в минимальные сроки восстановить работу с иностранными инвесторами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.
Он отметил, что власти города не останавливали работу с инвесторами даже в условиях ограничений и сложной экономической ситуации. "Инвестиционные проекты – это всегда долгосрочные планы и финансовые потоки. И наши партнеры, в том числе иностранные, тоже смотрят на несколько лет вперед", - пояснил он.
"Разумеется, ограничительные меры и ситуация с эпидемией в целом серьезно повлияла и на инвестиционный климат. Деловая и общественная активность снизилась. Сложно сейчас называть какие-то цифры, но не исключаю снижения от изначальных прогнозов на этот год на 30%. Но после снятия ограничений рассчитываем в минимальные сроки преодолеть возникшие сложности и возобновить нормальную работу, в том числе и с иностранными инвесторами", - сказал Беглов.
Он добавил, что месяц назад компания Hyundai WIA Rus начала строительство завода по производству автомобильных двигателей в Петербурге, также продолжается работа по переводу городского транспорта на газ, а потом и на водородное топливо, кроме того, в ближайшее время в городе будет создан кластер энергомашиностроения.
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Александр БегловСанкт-ПетербургЭкономика
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