В Петербурге разработали план восстановления экономики после пандемии

"Мы разработали региональный план действий на 2020-2021 годы по восстановлению и нормализации экономической активности, содействию занятости и росту доходов граждан. Сейчас он проходит согласование. Скоро мы его обнародуем", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что восстановление экономики города началось еще в мае, но темпы пока умеренные. По его словам, оборот организаций в январе-мае снизился на 8% относительно аналогичного периода 2019 года за счет отрицательной динамики в апреле и в мае, при этом власти фиксируют рост оборота в сфере транспортировки и хранения (110,6%) и в строительстве (102,6%).