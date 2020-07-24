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В Петербурге разработали план восстановления экономики после пандемии
Власти Петербурга разработали план действий по восстановлению экономической активности в городе и росту доходов граждан после пандемии, он проходит согласование РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:32
2020-07-24T11:32
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александр беглов
санкт-петербург
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости.
Власти Петербурга
разработали план действий по восстановлению экономической активности в городе и росту доходов граждан после пандемии, он проходит согласование и скоро будет обнародован, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов
.
"Мы разработали региональный план действий на 2020-2021 годы по восстановлению и нормализации экономической активности, содействию занятости и росту доходов граждан. Сейчас он проходит согласование. Скоро мы его обнародуем", - сказал Беглов.
Губернатор отметил, что восстановление экономики города началось еще в мае, но темпы пока умеренные. По его словам, оборот организаций в январе-мае снизился на 8% относительно аналогичного периода 2019 года за счет отрицательной динамики в апреле и в мае, при этом власти фиксируют рост оборота в сфере транспортировки и хранения (110,6%) и в строительстве (102,6%).
Беглов добавил, что на фоне снятия ограничений наблюдается умеренное восстановление производственной активности по многим отраслям, которые в апреле демонстрировали отрицательную динамику, например, в розничной торговле.
"Из-за ограничений динамика показателей таких сегментов потребительского рынка, как общественное питание и платные услуги населению, остается ниже прошлогодней. При этом нам удалось избежать существенного роста цен, в том числе на социально-значимые товары", - добавил Беглов.
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