Матвиенко оценила ситуацию с нападениями на российских журналистов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия должна и будет жестко реагировать на каждый случай нападения на российских журналистов или ущемления их прав, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Хватит нам уже оправдываться. Каждый такой случай должен получить адекватную оценку со стороны России, чтобы другим странам было неповадно", - заявила Матвиенко.
Как сообщил на заседании председатель временной комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков, сенаторы направили письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом обратиться к властям США от лица СЕ с заявлением о недопустимости избиения как российских журналистов, так и представителей СМИ других стран. Также по инициативе российских парламентариев этот вопрос должен быть поднять в постоянных органах ОБСЕ.