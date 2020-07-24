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Матвиенко оценила ситуацию с нападениями на российских журналистов
Россия должна и будет жестко реагировать на каждый случай нападения на российских журналистов или ущемления их прав, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:31
дунья миятович
валентина матвиенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дунья миятович, валентина матвиенко, совет федерации рф, алексей пушков, портленд, европа, сша, в мире

Матвиенко оценила ситуацию с нападениями на российских журналистов

11:31 24.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия должна и будет жестко реагировать на каждый случай нападения на российских журналистов или ущемления их прав, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Хватит нам уже оправдываться. Каждый такой случай должен получить адекватную оценку со стороны России, чтобы другим странам было неповадно", - заявила Матвиенко.
Как сообщил на заседании председатель временной комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков, сенаторы направили письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом обратиться к властям США от лица СЕ с заявлением о недопустимости избиения как российских журналистов, так и представителей СМИ других стран. Также по инициативе российских парламентариев этот вопрос должен быть поднять в постоянных органах ОБСЕ.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
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Дунья МиятовичВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлексей ПушковПортлендЕвропаСШАВ мире
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