В Госдуме готовят проект о возврате лицензирования ветеринарных клиник

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды готовит законопроект о возвращении в РФ лицензирования ветеринарных клиник, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.
В июне прошлого года Бурматов заявлял, что необходимо вернуться к лицензированию ветеринарных клиник, чтобы исключить практику проведения операций, калечащих животных: удаление когтей животным путём отсечения фаланг пальцев и подрезания или удаления голосовых связок. Соответствующее предложение парламентарий направлял в Минсельхоз.
"Мы готовим проект закона о лицензировании ветеринарной деятельности, а возвращении лицензирования ветеринарной деятельности. Почему, потому что там сейчас много шарлатанов. Это очень криминализированная деятельность из-за этого", - сказал Бурматов.
"Мы будем выходить на проект закона и осенью направим в правительство для получения официального отзыва", - сообщил глава комитета.
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