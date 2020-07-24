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В Госдуме готовят проект о возврате лицензирования ветеринарных клиник
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды готовит законопроект о возвращении в РФ лицензирования ветеринарных клиник, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:16
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
владимир бурматов
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, владимир бурматов, общество

В Госдуме готовят проект о возврате лицензирования ветеринарных клиник

11:16 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды готовит законопроект о возвращении в РФ лицензирования ветеринарных клиник, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.
В июне прошлого года Бурматов заявлял, что необходимо вернуться к лицензированию ветеринарных клиник, чтобы исключить практику проведения операций, калечащих животных: удаление когтей животным путём отсечения фаланг пальцев и подрезания или удаления голосовых связок. Соответствующее предложение парламентарий направлял в Минсельхоз.
"Мы готовим проект закона о лицензировании ветеринарной деятельности, а возвращении лицензирования ветеринарной деятельности. Почему, потому что там сейчас много шарлатанов. Это очень криминализированная деятельность из-за этого", - сказал Бурматов.
"Мы будем выходить на проект закона и осенью направим в правительство для получения официального отзыва", - сообщил глава комитета.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФВладимир БурматовОбщество
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