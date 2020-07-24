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В Новороссийской бухте нашли два снаряда времен войны
Пограничники обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны у причала в бухте Новороссийска, сообщает пограничное управление ФСБ России по... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:08
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новороссийск, краснодарский край, происшествия

В Новороссийской бухте нашли два снаряда времен войны

11:12 24.07.2020 (обновлено: 16:08 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийская бухта
Новороссийская бухта
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийская бухта. Архивное фото
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Пограничники обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны у причала в бухте Новороссийска, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что находка была сделана у уреза воды на западном берегу в вершине Новороссийской бухты в районе причала №64.
"Обнаруженные боеприпасы, а именно артиллерийский 152-миллиметровый снаряд и 45-миллиметровый зенитный снаряд, изъяты установленным порядком. Масса взрывчатого вещества данных боеприпасов по оценкам специалистов составила 6,4 килограмма в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что снаряды будут уничтожены на полигоне.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
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