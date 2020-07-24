https://ria.ru/20200724/1574845678.html
В Новороссийской бухте нашли два снаряда времен войны
Пограничники обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны у причала в бухте Новороссийска, сообщает пограничное управление ФСБ России по... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:12
2020-07-24T16:08
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новороссийск
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ac9557993b5a952b15965c7bf96b8cb4.jpg
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ac9557993b5a952b15965c7bf96b8cb4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ddc14097a9f2d2d1338c201f8e6cd6fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_21a93d29bb1c581ef3a41e9d42038b17.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новороссийск, краснодарский край, происшествия