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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 154 человека с COVID-19, за все время - 13 046, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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москва
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общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, архангельская область, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19

10:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 154 человека с COVID-19, за все время - 13 046, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 154 летальных случая... За весь период по России умерло13 046 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 27 человек умерли в Санкт-Петербурге, 15 - в Архангельской области, 11 - в Москве, 10 - в Подмосковье.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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