https://ria.ru/20200724/1574843663.html
В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 154 человека с COVID-19, за все время - 13 046, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:49
2020-07-24T10:49
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коронавирус в россии
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архангельская область
москва
московская область (подмосковье)
общество
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архангельская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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