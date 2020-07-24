https://ria.ru/20200724/1574842311.html
Сенаторы назначили нового зампреда Верховного суда
Совет Федерации назначил в пятницу на должность зампреда Верховного суда (ВС) РФ главу Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталью Подносову. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:38
2020-07-24T10:38
михаил кротов
совет федерации рф
верховный суд рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил кротов, совет федерации рф, верховный суд рф, политика