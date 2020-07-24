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Сенаторы назначили нового зампреда Верховного суда
Совет Федерации назначил в пятницу на должность зампреда Верховного суда (ВС) РФ главу Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталью Подносову. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:38
михаил кротов
совет федерации рф
верховный суд рф
политика
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михаил кротов, совет федерации рф, верховный суд рф, политика

Сенаторы назначили нового зампреда Верховного суда

10:38 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя Фемиды у здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды у здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации назначил в пятницу на должность зампреда Верховного суда (ВС) РФ главу Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталью Подносову.
Ее кандидатура была внесена в Совфед президентом. Подносова займёт одновременно и должность главы экономической коллегии ВС РФ.
Судья в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова по специальности "Правоведение", имеет стаж работы в должности судьи более 27 лет.
Также сенаторы назначили нового судью ВС РФ. Им стал бывший полпред президента в Конституционном суде РФ Михаил Кротов.
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Михаил КротовСовет Федерации РФВерховный суд РФПолитика
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