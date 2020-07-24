Сенаторы назначили нового зампреда Верховного суда

Ее кандидатура была внесена в Совфед президентом. Подносова займёт одновременно и должность главы экономической коллегии ВС РФ.

Судья в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова по специальности "Правоведение", имеет стаж работы в должности судьи более 27 лет.