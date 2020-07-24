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Распространение нового коронавируса
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Два сенатора отсутствуют на заседании Совета Федерации из-за коронавируса
Два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф

Два сенатора отсутствуют на заседании Совета Федерации из-за коронавируса

10:24 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому прошу всех быть очень внимательными", - сказала она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
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