Два сенатора отсутствуют на заседании Совета Федерации из-за коронавируса

"Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому прошу всех быть очень внимательными", - сказала она.