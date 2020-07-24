В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Четверо выходцев из Средней Азии, подозреваемые в избиении мужчины, которого они предположительно увезли с заправки в Невском районе и удерживали в гараже с требованием денег, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении.
Ранее очевидцы сообщили в среду в полицию о похищении мужчины с автозаправки на проспекте Обуховской обороны, которого увезли неизвестные на автомобиле. Был объявлен план "Перехват". Сотрудники дорожной полиции задержали автомобиль одного из подозреваемых. В тот же вечер полицейские задержали остальных соучастников.
"Задержанными оказались четверо выходцев из Средней Азии в возрасте от 24 до 45 лет, все неработающие", - сказано в сообщении.
Полицейские установили, что злоумышленники похитили гражданина одной из среднеазиатских стран. Подозреваемые избили его бейсбольной битой, отобрали мобильный телефон, увезли в Московский район и заперли в гараже. У похищенного требовали 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Потерпевший освобожден и направлен в больницу.
Возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 126 УК РФ "Похищение человека".