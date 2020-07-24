В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека

"Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили в среду в полицию о похищении мужчины с автозаправки на проспекте Обуховской обороны, которого увезли неизвестные на автомобиле. Был объявлен план "Перехват". Сотрудники дорожной полиции задержали автомобиль одного из подозреваемых. В тот же вечер полицейские задержали остальных соучастников.