https://ria.ru/20200724/1574840575.html
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:21
2020-07-24T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
алексей александров
калужская область
людмила нарусова
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Дмитрий М.
Из какой партии?
19
Туман Души
68 лет-мне бы до такого возраста "доплыть" в здравом уме и на своих двоих, но...здоровья и уважения столь почтенному возрасту.
18
3
калужская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840513_0:169:3040:1879_1400x0_80_0_0_4c42cade31b9144cf99eab0ec260d251.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, алексей александров, калужская область, людмила нарусова