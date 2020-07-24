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Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
алексей александров
калужская область
людмила нарусова
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Из какой партии?
19
68 лет-мне бы до такого возраста "доплыть" в здравом уме и на своих двоих, но...здоровья и уважения столь почтенному возрасту.
18
3
калужская область
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840513_0:169:3040:1879_1400x0_80_0_0_4c42cade31b9144cf99eab0ec260d251.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, алексей александров, калужская область, людмила нарусова

Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

10:21 24.07.2020 (обновлено: 11:37 24.07.2020)
19460
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", — добавила Нарусова, обращаясь к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.
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"Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице", — сказала Нарусова.

Александрову 68 лет, в Совете Федерации он представляет Калужскую область.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлексей АлександровКалужская областьЛюдмила Нарусова
Популярные комментарии
Из какой партии?
24 июля, 10:56
Дмитрий М.
1510003
68 лет-мне бы до такого возраста "доплыть" в здравом уме и на своих двоих, но...здоровья и уважения столь почтенному возрасту.
24 июля, 11:48
Туман Души
4130001
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