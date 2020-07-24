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Эксперт рассказал, как Зеленский пытается обойти минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский, требуя расшифровать минские соглашения по Донбассу, выдумывает способы не исполнять их, считает заместитель директора... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:16
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Эксперт рассказал, как Зеленский пытается обойти минские соглашения

10:16 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, требуя расшифровать минские соглашения по Донбассу, выдумывает способы не исполнять их, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
"Конечно, документ понять не трудно. Дело не в этом, с моей точки зрения, Зеленский хочет понять не прямой смысл документа, он хочет понять, каким образом его можно обойти, как его можно не выполнять, при том, чтобы официально не отказываться в выполнении этого соглашения", - сказал Жарихин РИА Новости.
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Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Как отметил он, "расшифровывать" документ, видимо, должны юристы. "Юристы, политологи, видимо, должны собраться и придумать, как обхитрить руководителей тех держав, которые являются вместе с Зеленским членами "нормандской четверки", и это соглашение выполнять так, чтобы ничего не выполнить", - сказал Жарихин.
По его словам, это выдумывание распространится и за границу. "Один раз уже Зеленский попал в неудобное положение, на предыдущей встрече "четверки" он дал обещание, которое, как оказалось, он не может выполнить, и не желает выполнить. В этот раз он хочет как-то так придумать, чтобы давать обещание выполнить, казалось бы, выполнять, но при этом ничего не выполнить", - добавил эксперт.
Он убежден, что планы Зеленского успехом не увенчаются, поскольку минские соглашения хорошо составлены. "Текст подготовлен людьми грамотными в юриспруденции, в политике, там сделаны закладки, которые не позволяют двойного толкования", - сказал Жарихин.
Власти Украины, как считает эксперт, намерены затягивать урегулирование. "Они собираются продолжать бесконечно волокиту: обещать выполнять, не выполнять. Давать обещания на очередных заседаниях "четверки", но при этом затем находить основания, чтобы эти обещания не выполнять. Такая хуторская хитрость", - заключил собеседник агентства.
Зеленский ранее потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере пообещала, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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2660002
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЖарихинМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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