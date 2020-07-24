Эксперт рассказал, как Зеленский пытается обойти минские соглашения

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский , требуя расшифровать минские соглашения по Донбассу, выдумывает способы не исполнять их, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин

"Конечно, документ понять не трудно. Дело не в этом, с моей точки зрения, Зеленский хочет понять не прямой смысл документа, он хочет понять, каким образом его можно обойти, как его можно не выполнять, при том, чтобы официально не отказываться в выполнении этого соглашения", - сказал Жарихин РИА Новости.

Как отметил он, "расшифровывать" документ, видимо, должны юристы. "Юристы, политологи, видимо, должны собраться и придумать, как обхитрить руководителей тех держав, которые являются вместе с Зеленским членами "нормандской четверки", и это соглашение выполнять так, чтобы ничего не выполнить", - сказал Жарихин.

По его словам, это выдумывание распространится и за границу. "Один раз уже Зеленский попал в неудобное положение, на предыдущей встрече "четверки" он дал обещание, которое, как оказалось, он не может выполнить, и не желает выполнить. В этот раз он хочет как-то так придумать, чтобы давать обещание выполнить, казалось бы, выполнять, но при этом ничего не выполнить", - добавил эксперт.

Он убежден, что планы Зеленского успехом не увенчаются, поскольку минские соглашения хорошо составлены. "Текст подготовлен людьми грамотными в юриспруденции, в политике, там сделаны закладки, которые не позволяют двойного толкования", - сказал Жарихин.

Власти Украины, как считает эксперт, намерены затягивать урегулирование. "Они собираются продолжать бесконечно волокиту: обещать выполнять, не выполнять. Давать обещания на очередных заседаниях "четверки", но при этом затем находить основания, чтобы эти обещания не выполнять. Такая хуторская хитрость", - заключил собеседник агентства.

Зеленский ранее потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере пообещала, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.