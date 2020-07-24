Во Владимирской области выявили 33 новых случая коронавируса

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 24 июля 2020 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5402 случая заболевания", - говорится в сообщении.