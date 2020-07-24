Во Владимирской области выявили 33 новых случая коронавируса

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки выросло на 33, до 5402, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 24 июля 2020 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5402 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлено 929 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 781, в Петушинском районе - 641, в Муроме - 477, в Ковровском районе - 427, в Александровском районе - 417, Собинском - 308, Вязниковском - 283, Юрьев-Польском - 248.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4889 пациентов, умерли 118.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.