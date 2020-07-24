Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574839962.html
Во Владимирской области выявили 33 новых случая коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки выросло на 33, до 5402, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_238:0:2655:1813_1400x0_80_0_0_ad195432dce4f4df87f0de4e252605f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_648:0:2461:1813_1400x0_80_0_0_7c487cc120d6d8797fc7f7b1e0897619.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области выявили 33 новых случая коронавируса

10:14 24.07.2020
2367
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки выросло на 33, до 5402, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 24 июля 2020 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5402 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлено 929 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 781, в Петушинском районе - 641, в Муроме - 477, в Ковровском районе - 427, в Александровском районе - 417, Собинском - 308, Вязниковском - 283, Юрьев-Польском - 248.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4889 пациентов, умерли 118.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
Два сенатора отсутствуют на заседании Совфеда из-за COVID-19
Полиция Израиля
В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" опровергли данные о вспышке COVID в авиатехцентре
Водитель машины скорой помощи
В Крыму выявили 18 новых случаев COVID-19
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36,6 тысячи
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Во Владимирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт рассказал, как Зеленский пытается обойти минские соглашения
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Врач скорой помощи
В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Индонезия надеется приобрести у России вакцину от COVID-19
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Во Владимирской области начали второй этап снятия ограничений
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Джакарта изучает предложение "Росатома" о первой в Индонезии АЭС
Анкара
Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния