Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Президент поручил правительству до 30 октября разработать план мероприятий для достижения поставленных целей и внести необходимые коррективы в нацпроекты. Кроме того, глава государства распорядился выделять средства на реализацию этой директивы в приоритетном порядке. Мы познакомились с новым указом и выяснили, какой скачок предстоит сделать целевым показателям за ближайшие десять лет.
https://ria.ru/20200724/1574839929.html
Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году
Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Президент поручил правительству до 30 октября разработать план мероприятий для... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:28
2020-07-24T13:28
уровень жизни
россия
строительство
пенсии
владимир путин
доходы
интернет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574858594_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_7e4b485596f841de75446ad2aef11905.png
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574858594_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_7e4b485596f841de75446ad2aef11905.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574858594_126:0:875:562_1400x0_80_0_0_8a6e5ffc360e3de5990330c9675828d0.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574858594_219:0:781:562_1400x0_80_0_0_1a0e8549000e91ca0a8e04a3a97c15c7.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, уровень жизни, россия, строительство, пенсии, владимир путин, доходы, интернет, технологии, экология, инфографика, общество
Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году
1037
Уровень жизниРоссияСтроительствоПенсииВладимир ПутинДоходыИнтернетТехнологииЭкологияИнфографикаОбщество