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Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году
Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Президент поручил правительству до 30 октября разработать план мероприятий для... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:28
уровень жизни
россия
строительство
пенсии
владимир путин
доходы
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технологии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
инфографика, уровень жизни, россия, строительство, пенсии, владимир путин, доходы, интернет, технологии, экология, инфографика, общество

Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году

13:28 24.07.2020
1037
Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Президент поручил правительству до 30 октября разработать план мероприятий для достижения поставленных целей и внести необходимые коррективы в нацпроекты. Кроме того, глава государства распорядился выделять средства на реализацию этой директивы в приоритетном порядке. Мы познакомились с новым указом и выяснили, какой скачок предстоит сделать целевым показателям за ближайшие десять лет.
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Уровень жизниРоссияСтроительствоПенсииВладимир ПутинДоходыИнтернетТехнологииЭкологияИнфографикаОбщество
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