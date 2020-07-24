Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Президент поручил правительству до 30 октября разработать план мероприятий для достижения поставленных целей и внести необходимые коррективы в нацпроекты. Кроме того, глава государства распорядился выделять средства на реализацию этой директивы в приоритетном порядке. Мы познакомились с новым указом и выяснили, какой скачок предстоит сделать целевым показателям за ближайшие десять лет.