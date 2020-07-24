https://ria.ru/20200724/1574839870.html
Два сенатора отсутствуют на заседании Совфеда из-за COVID-19
Два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:12
2020-07-24T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:157:3078:1888_1400x0_80_0_0_4e85cd9820ab1c45886c33100937a519.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика