Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574839870.html
Два сенатора отсутствуют на заседании Совфеда из-за COVID-19
Два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:157:3078:1888_1400x0_80_0_0_4e85cd9820ab1c45886c33100937a519.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:157:3078:1888_1400x0_80_0_0_4e85cd9820ab1c45886c33100937a519.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_023dae24d21c6d279b2a52623f07350b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_1f94332937c98c16e5f461a17886869c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Два сенатора отсутствуют на заседании Совфеда из-за COVID-19

10:12 24.07.2020
532
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому прошу всех быть очень внимательными", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
340100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Водитель машины скорой помощи
В Крыму выявили 18 новых случаев COVID-19
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36,6 тысячи
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Джакарта изучает предложение "Росатома" о первой в Индонезии АЭС
Врач скорой медицинской помощи
Во Владимирской области выявили 33 новых случая коронавируса
Полиция Израиля
В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" опровергли данные о вспышке COVID в авиатехцентре
Мужчина, захвативший заложника в Полтаве
Преступника, удерживавшего заложника в Полтаве, ищет авиация и кинологи
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
Губернатор Тверской области в пятый раз стал отцом
Врач скорой помощи
В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Индонезия остается приверженной сделке по Су-35, заявил посол
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Статуя Фемиды у здания Верховного суда РФ
Сенаторы назначили нового зампреда Верховного суда
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
Посол России заявил о планах Индонезии приобрести вертолеты Ми-17
Ополченец ДНР
В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния