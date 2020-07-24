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В Петербурге школьник выстрелил в глаз подростку из игрушечного пистолета
Школьник повредил глаз подростку, выстрелив в него из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:46
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге школьник выстрелил в глаз подростку из игрушечного пистолета

09:46 24.07.2020
433
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Школьник повредил глаз подростку, выстрелив в него из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Учащийся одной из школ 2008 года рождения в ходе внезапной ссоры из пневматического пистолета (игрушка) выстрелил в глаз подростку 2006 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел накануне вечером у дома 25/2 по улице Зины Портновой.
"По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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