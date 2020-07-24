https://ria.ru/20200724/1574837879.html
Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с американским самолетом-разведчиком, приблизившимся к российской границе. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:30
2020-07-24T09:30
россия
boeing p-8a poseidon
черное море
су-27
сша
безопасность
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https://ria.ru/20200724/1574835493.html
4
россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574837506_184:0:1372:668_1400x0_80_0_0_6f673d26f555692853b953658907e1c7.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, boeing p-8a poseidon, черное море, су-27, сша, безопасность