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Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с американским самолетом-разведчиком, приблизившимся к российской границе. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:30
россия
boeing p-8a poseidon
черное море
су-27
сша
безопасность
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россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, boeing p-8a poseidon, черное море, су-27, сша, безопасность

Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем

09:30 24.07.2020
4828
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с американским самолетом-разведчиком, приблизившимся к российской границе.
Р-8А "Посейдон" накануне появился над нейтральными водами Черного моря. Для его перехвата в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.
Российский экипаж приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его, а после разворота американского самолета вернулся на аэродром базирования. Полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами, Р-8А "Посейдон" границу не нарушил.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, например, накануне военнослужащие обнаружили разведывательные самолеты НАТО над акваториями Черного и Балтийского морей.
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