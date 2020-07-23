Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", — говорится в сообщении.

Российский экипаж приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его, а после разворота американского самолета вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами, Р-8А "Посейдон" границу не нарушил.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, например, накануне военнослужащие обнаружили разведывательные самолеты НАТО над акваториями Черного и Балтийского морей. Дежурные силы ПВО сопроводили "разведчиков" и не допустили нарушения государственной границы.