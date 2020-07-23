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Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:12
россия
черное море
су-27
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, черное море, су-27, сша, в мире

Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем

20:17 23.07.2020 (обновлено: 21:12 23.07.2020)
15452
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", — говорится в сообщении.
Истребители РФ сопровождают самолёт ВВС США над Японским морем. Кадры Минобороны
11 июля, 15:25
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями
Российский экипаж приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его, а после разворота американского самолета вернулся на аэродром базирования.
Отмечается, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами, Р-8А "Посейдон" границу не нарушил.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, например, накануне военнослужащие обнаружили разведывательные самолеты НАТО над акваториями Черного и Балтийского морей. Дежурные силы ПВО сопроводили "разведчиков" и не допустили нарушения государственной границы.
Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Самолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
17 июля, 15:31
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик
335198311481
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РоссияЧерное мореСу-27СШАВ мире
Популярные комментарии
Сейчас НАТО нужно строить базы в Грузии Одессе и Николаеве с ядерными ракетами
23 июля, 20:34
Павлуша Кукакин
30301530
Сбивать!!!
23 июля, 20:23
Арсений Новиков
25410258
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