https://ria.ru/20200723/1574823143.html
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:17
2020-07-23T21:12
россия
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су-27
сша
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https://ria.ru/20200711/1574212967.html
https://ria.ru/20200717/1574501089.html
Павлуша Кукакин
Сейчас НАТО нужно строить базы в Грузии Одессе и Николаеве с ядерными ракетами
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Арсений Новиков
Сбивать!!!
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, черное море, су-27, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", — говорится в сообщении.
Российский экипаж приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его, а после разворота американского самолета вернулся на аэродром базирования.
Отмечается, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами, Р-8А "Посейдон" границу не нарушил.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, например, накануне военнослужащие обнаружили разведывательные самолеты НАТО над акваториями Черного и Балтийского морей. Дежурные силы ПВО сопроводили "разведчиков" и не допустили нарушения государственной границы.
Сенатор Владимир Джабаров
отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон
отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.