В Благовещенске построят самый большой пешеходный фонтанный комплекс

Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".