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В Благовещенске построят самый большой пешеходный фонтанный комплекс
Самый большой светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс в России планируют начать строить в Благовещенске в 2021 году, аллея свяжет центральную площадь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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амур (река), амурская область, общество

В Благовещенске построят самый большой пешеходный фонтанный комплекс

09:29 24.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл - РИА Новости. Самый большой светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс в России планируют начать строить в Благовещенске в 2021 году, аллея свяжет центральную площадь города с туристическо-рекреационным комплексом "Золотая миля" на намывной территории реки Амур, сообщает администрация города.
Визуализировала проект компания "ФонтанГрад" из Краснодара. Комплекс по плану будет состоять из 11 чаш разного размера, более 1,5 тысяч струй будут складываться в различные композиции. Аллея займет 4,4 тысячи квадратных метров.
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
3 июля, 16:04
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у БольшогоВиталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
"По информации разработчиков экскизного проекта и визуализации, светомузыкальный интерактивный мультимедийный пешеходный фонтанный комплекс Благовещенска не будет иметь аналогов в мире... Планируется, что строительство начнется в 2021 году, и если все будет складываться благополучно, в конце лета будущего года фонтанный комплекс уже будет радовать наших горожан", - сообщает администрация Благовещенска.
Комплекс будут подсвечивать 704 подводных проектора, специальное оборудование будет создавать уникальные водные картины и световые эффекты, которыми в том числе смогут управлять сами зрители с помощью интерактивной системы.
Фонтан, который располагался на центральной площади областного центра Амурской области, уже демонтировали.
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Амур (река)Амурская областьОбщество
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