В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Сто пять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 117 человек, скончались еще шестеро, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы 520 детей. 6615 пациентов выздоровели (+117 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 и 69 лет, и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 190 человек.
"В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1670. В больницы районов области госпитализированы 896 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 292 290 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 707 жителей региона, более 30 тысяч человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.