В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы 520 детей. 6615 пациентов выздоровели (+117 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 и 69 лет, и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 190 человек.