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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19
Сто пять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 117 человек, скончались еще шестеро, сообщает в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:18
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19

09:18 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Сто пять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 117 человек, скончались еще шестеро, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы 520 детей. 6615 пациентов выздоровели (+117 за сутки)", - говорится в сообщении.
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Власти констатируют, что скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 и 69 лет, и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 190 человек.
"В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1670. В больницы районов области госпитализированы 896 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 292 290 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 707 жителей региона, более 30 тысяч человек сняты с наблюдения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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