Сибирские ученые хотят использовать трансгенных мышей для борьбы с COVID

НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), получившие первых трансгенных мышей, восприимчивых к коронавирусной инфекции COVID-19, планируют начать их передавать для исследований уже в сентябре, сообщил журналистам в пятницу завлабораторией генетики развития научного института Нариман Баттулин.
"У нас родились первые мышата, которые несут ту самую модификацию в геноме, которую мы и планировали ввести. У них в геноме есть человеческий ген, который отвечает за вход вируса в клетки. Такие мышата станут основателями линии мышей, которые будут восприимчивы к COVID-19", - сказал ученый. Всего родились шесть таких мышат – два самца и четыре самки.
По словам специалиста, таких мышей можно использовать для тестирования вакцин, препаратов против коронавируса и что очень важно, исследовать то, как COVID-19 проникает в клетки и оказывает свое негативное действие на организм человека.
"Это такой инструмент, которого пока в руках исследователей, по крайней мере российских, нет. Сейчас мышата в возрасте 3-4 недель и скоро они начнут размножаться и станут основателями линии, которую мы будем размножать и передавать в другие организации для того, чтобы ускорить исследования по COVID-19 … Мы планируем, что мы можем в сентябре начать выдавать животных. Им физически два месяца надо, чтобы размножиться", - отметил Баттулин.
Он рассказал, что в научной работе были свои сложности. По сути, ученые устроили небольшую экоклинику, в которой модифицировали мышей. При этом на их размножение влияет даже погода. Также, по его словам, были проблемы с расходными материалами. Однако в целом проект шел "довольно гладко". Модифицированных мышей планируют передавать для исследований в центр "Вектор" и другие научные организации.
"Мы взяли мышь на стадии одной клетки, когда только что произошло оплодотворение и практически хирургически, иглой ДНК искусственного гена человека внедрили в эту мышь … У этих родившихся первых мышат появился этот новый ген, который они дальше будут обычным способом передавать", - рассказал он о сути работы.
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