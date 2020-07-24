Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574835845.html
Сибирские ученые хотят использовать трансгенных мышей для борьбы с COVID
Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), получившие первых трансгенных мышей, восприимчивых к коронавирусной инфекции... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/136888/02/1368880244_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_c7fe6a75b9240ed9b338250d636d8203.jpg
https://ria.ru/20200724/1574832040.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/136888/02/1368880244_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_c7fe6a75b9240ed9b338250d636d8203.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/136888/02/1368880244_68:0:1845:1333_1400x0_80_0_0_74613f384370c925cb0b6097deb27b9c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/136888/02/1368880244_290:0:1623:1333_1400x0_80_0_0_e1eea50d899f22a63f8878765392de19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество

Сибирские ученые хотят использовать трансгенных мышей для борьбы с COVID

08:40 24.07.2020
156
© Fotolia / JacobSTЛабораторная мышь
Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
Лабораторная мышь. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), получившие первых трансгенных мышей, восприимчивых к коронавирусной инфекции COVID-19, планируют начать их передавать для исследований уже в сентябре, сообщил журналистам в пятницу завлабораторией генетики развития научного института Нариман Баттулин.
"У нас родились первые мышата, которые несут ту самую модификацию в геноме, которую мы и планировали ввести. У них в геноме есть человеческий ген, который отвечает за вход вируса в клетки. Такие мышата станут основателями линии мышей, которые будут восприимчивы к COVID-19", - сказал ученый. Всего родились шесть таких мышат – два самца и четыре самки.
Медсестра в прививочном кабинете
Вчера, 04:55Распространение нового коронавируса
Биолог рассказала, что мешает сократить срок испытания вакцины от COVID
По словам специалиста, таких мышей можно использовать для тестирования вакцин, препаратов против коронавируса и что очень важно, исследовать то, как COVID-19 проникает в клетки и оказывает свое негативное действие на организм человека.
"Это такой инструмент, которого пока в руках исследователей, по крайней мере российских, нет. Сейчас мышата в возрасте 3-4 недель и скоро они начнут размножаться и станут основателями линии, которую мы будем размножать и передавать в другие организации для того, чтобы ускорить исследования по COVID-19 … Мы планируем, что мы можем в сентябре начать выдавать животных. Им физически два месяца надо, чтобы размножиться", - отметил Баттулин.
Он рассказал, что в научной работе были свои сложности. По сути, ученые устроили небольшую экоклинику, в которой модифицировали мышей. При этом на их размножение влияет даже погода. Также, по его словам, были проблемы с расходными материалами. Однако в целом проект шел "довольно гладко". Модифицированных мышей планируют передавать для исследований в центр "Вектор" и другие научные организации.
"Мы взяли мышь на стадии одной клетки, когда только что произошло оплодотворение и практически хирургически, иглой ДНК искусственного гена человека внедрили в эту мышь … У этих родившихся первых мышат появился этот новый ген, который они дальше будут обычным способом передавать", - рассказал он о сути работы.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
202000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
Рекомендуем
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 210 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Шанкар Кураде в защитной маске из золота в индийском городе Пуна
В Индии зафиксировали 49,3 тысячи новых случаев COVID-19
Машина скорой помощи в Москве
Московские скорые оснастят новым оборудованием для обследования легких
Медики в лаборатории
В России за сутки провели почти 300 тысяч тестов на COVID-19
Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В МИД Украины сообщили о расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing
Мороженое в рожке
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое
Сотрудник полиции
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19
Медицинский работник в защитном костюме
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Американский переговорщик оценил действия Зеленского при ЧП в Луцке
Генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский
Глава "Вертолетов России" назвал цель объединения КБ Миля и Камова
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 18 986
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния