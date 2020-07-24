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В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 18 986
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 455 и достигло 18 986, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:20
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 18 986

08:20 24.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 455 и достигло 18 986, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составляло 18 531, скончались 99 пациентов, 9872 выздоровели.
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"По состоянию на 24 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 18 986", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 103 человека.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 149. В четверг из больниц были выписаны 277 человек, в среду – 351, во вторник – 58. Сейчас на лечении находятся 8734 пациента с COVID-19, в том числе 118 - в тяжелом состоянии, 30 - в критическом.
Накануне пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева сообщила, что глава государства назвал ситуацию с COVID-19 серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина. Сроки продления пока не определены.
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Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевУзбекистанВ мире
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