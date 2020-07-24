Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574835146.html
Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по истории
Результаты единого государственного экзамена по истории в этом году улучшились по сравнению с прошлым, по физике остались на том же уровне, сообщила... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:03
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_0:236:3140:2002_1400x0_80_0_0_4c82a25f12e7d7a4952f9231a5eba8c8.jpg
https://ria.ru/20200724/1574830258.html
https://ria.ru/20200723/1574818621.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_0:236:3140:2002_1400x0_80_0_0_4c82a25f12e7d7a4952f9231a5eba8c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_3e852cddc41b9e794cc72b340f7c2457.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_406:0:2454:2048_1400x0_80_0_0_4c307d261c09931bc81c009bf2f0a79a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по истории

08:13 24.07.2020 (обновлено: 09:03 24.07.2020)
8976
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сдача ЕГЭ
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Результаты единого государственного экзамена по истории в этом году улучшились по сравнению с прошлым, по физике остались на том же уровне, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Предварительные данные об итогах ЕГЭ по истории в 2020 году свидетельствуют о росте результатов по сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Доля высокобалльников, набравших 81-100 баллов на ЕГЭ, выросла на 4,5%. 614 участников получили на ЕГЭ по истории максимальные 100 баллов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что доля участников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 тысяч человек, что более чем на 4,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.
Преподаватель перед началом экзамена
Вчера, 01:37
Более 53 тысяч человек сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода
Число участников ЕГЭ по физике составило более 139,5 тысячи человек, что на более чем три тысячи меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5. Доля высокобалльных работ (81-100 баллов) также осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. Доля участников, не преодолевших минимальный порог, сократилась почти на 1% и составила 5,7%.
"Результаты экзаменов говорят о стабильности ЕГЭ, мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов. Мы также видим, что в этом году сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории, что свидетельствует о положительном влиянии изучения этого предмета в школах на основе историко-культурного стандарта", - приводит пресс-служба слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
23 июля, 18:45
Замглавы Минздрава передаст в Минпросвещения вопрос о ЕГЭ по химии
3200015
Обсудить 1
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов оценил предварительные результаты ЕГЭ по химии
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
Замглавы Минздрава передаст в Минпросвещения вопрос о ЕГЭ по химии
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку
Результаты ЕГЭ по химии будут трактовать в пользу ученика, заявили в СФ
Медицинский работник в защитном костюме
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с COVID-19
Сдача ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал, как прошла устная часть ЕГЭ по иностранным языкам
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Мороженое в рожке
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике
Виталий Милонов
В Госдуме предложили вернуть графу "национальность" в паспорт
Сотрудник полиции
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский
Глава "Вертолетов России" назвал цель объединения КБ Миля и Камова
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния