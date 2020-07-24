https://ria.ru/20200724/1574835146.html
Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по истории
Результаты единого государственного экзамена по истории в этом году улучшились по сравнению с прошлым, по физике остались на том же уровне, сообщила... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:13
2020-07-24T09:03
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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https://ria.ru/20200724/1574830258.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Результаты единого государственного экзамена по истории в этом году улучшились по сравнению с прошлым, по физике остались на том же уровне, сообщила пресс-служба Рособрнадзора
.
"Предварительные данные об итогах ЕГЭ по истории в 2020 году свидетельствуют о росте результатов по сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Доля высокобалльников, набравших 81-100 баллов на ЕГЭ, выросла на 4,5%. 614 участников получили на ЕГЭ по истории максимальные 100 баллов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что доля участников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 тысяч человек, что более чем на 4,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.
Число участников ЕГЭ по физике составило более 139,5 тысячи человек, что на более чем три тысячи меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5. Доля высокобалльных работ (81-100 баллов) также осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. Доля участников, не преодолевших минимальный порог, сократилась почти на 1% и составила 5,7%.
"Результаты экзаменов говорят о стабильности ЕГЭ, мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов. Мы также видим, что в этом году сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории, что свидетельствует о положительном влиянии изучения этого предмета в школах на основе историко-культурного стандарта", - приводит пресс-служба слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева
.