Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по истории

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Результаты единого государственного экзамена по истории в этом году улучшились по сравнению с прошлым, по физике остались на том же уровне, сообщила пресс-служба Результаты единого государственного экзамена по истории в этом году улучшились по сравнению с прошлым, по физике остались на том же уровне, сообщила пресс-служба Рособрнадзора

"Предварительные данные об итогах ЕГЭ по истории в 2020 году свидетельствуют о росте результатов по сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Доля высокобалльников, набравших 81-100 баллов на ЕГЭ, выросла на 4,5%. 614 участников получили на ЕГЭ по истории максимальные 100 баллов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что доля участников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 тысяч человек, что более чем на 4,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Число участников ЕГЭ по физике составило более 139,5 тысячи человек, что на более чем три тысячи меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5. Доля высокобалльных работ (81-100 баллов) также осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. Доля участников, не преодолевших минимальный порог, сократилась почти на 1% и составила 5,7%.