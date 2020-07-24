Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике

"Не знаю, с кем вы ходите в баню, но если в общественной бане, то конечно, с мужчинами. И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами. Если для того чтобы хабаровчанам жилось лучше, придётся париться в бане с большими начальниками, я с удовольствием буду это делать. И буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края",- сказал Дегтярев.