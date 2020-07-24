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Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своём аккаунте в Instagram сообщил, что у него на холодильнике висит купюра в 5 тысяч рублей с изображением РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:33
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
хабаровск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике

07:29 24.07.2020 (обновлено: 07:33 24.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своём аккаунте в Instagram сообщил, что у него на холодильнике висит купюра в 5 тысяч рублей с изображением Хабаровска.
Ранее в интернете появился видеоролик, на котором Дегтярев рассказывает о том, что у него на холодильнике висит купюра достоинством 500 рублей.
"Посмотрим, какие были критические замечания распиарены и раскручены в интернете. Вот про 500 рублей на холодильнике, многие разволновались. Докладываю. Уже давно у меня на холодильнике висит Хабаровск. Пять тысяч, с огромным уважением", - сказал Дегтярев.
По его словам, прежнее место работы в Госдуме позволяло ему" с большой долей улыбки" высказываться по разным вопросам. Должность врио губернатора подобные вещи не предполагает, но он постарается, чтобы немножко юмора и "где-то сарказма" присутствовали и на этой работе.
Также он ответил на критику его фотографии с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в бане.
"Не знаю, с кем вы ходите в баню, но если в общественной бане, то конечно, с мужчинами. И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами. Если для того чтобы хабаровчанам жилось лучше, придётся париться в бане с большими начальниками, я с удовольствием буду это делать. И буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края",- сказал Дегтярев.
Он отметил, что продолжит ходить в баню. Попросил отнестись к этому с пониманием, а также посоветовать ему хорошую баню в Хабаровске.
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6338421749
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Михаил ДегтяревЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Сочувствие и соболезнования Хабаровску...
24 июля, 07:52
MSMaksim S
2300109
Походу рабочий кабинет в баню переобустроит...
24 июля, 07:51
MSMaksim S
1541008
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