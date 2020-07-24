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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574833200.html
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1687 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 78 486, сообщила в пятницу межведомственная комиссия. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алма-ата
казахстан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса

06:50 24.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 24 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1687 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 78 486, сообщила в пятницу межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 48 тысяч. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1687 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 911, бессимптомных носителей - 776", - говорится в сообщении комиссии в Telegram.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (247), Восточно-Казахстанской (216) и Атырауской (180) областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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