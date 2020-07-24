https://ria.ru/20200724/1574833200.html
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1687 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 78 486, сообщила в пятницу межведомственная комиссия. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:50
2020-07-24T06:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алма-ата
казахстан
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574833156.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире