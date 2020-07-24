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Распространение нового коронавируса
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Не только легкие. Врач предупредил о последствиях COVID-19
После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут столкнуться с рядом долгосрочных расстройств в организме, включая сердечно-сосудистые заболевания,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:25
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Не только легкие. Врач предупредил о последствиях COVID-19

06:25 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут столкнуться с рядом долгосрочных расстройств в организме, включая сердечно-сосудистые заболевания, эндокринологические и психоневрологические последствия, заявил RT заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.
"COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья", — пояснил он.
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По словам реабилитолога, при повреждении легких после вирусной пневмонии есть возможность уменьшить рубцевания органа, однако компенсация объема легких не возможна свыше десяти процентов. Он предупредил, что меры против рубцевания легкого необходимо принимать максимально быстро.
"Рубец — это ткань, которая растет в течение года. На него нужно своевременно воздействовать. Через год он становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких — нет", — добавил Терновой.
Проблемы после перенесенной инфекции возможны и с другими органами, в которых присутствуют рецепторы к коронавирусу, — поджелудочная железа, сердце, ткани яичка. При этом по количеству таких рецепторов на первом месте находятся не легкие, хотя именно легочная пневмония и является наиболее критическим проявлением болезни.
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Врач также рассказал, как COVID-19 связан с эндокринными нарушениями.
"Сильно ухудшается течение сахарного диабета. В результате перенесенной инфекции зачастую проявляются признаки сахарного диабета второго типа. Идет прямое поражение поджелудочной железы. Опосредованно, то есть через те же микротромбозы, возможно повреждение различных органов. Через кардиотоксичные препараты, через антибиотики идет воздействие на почки, печень", — сказал Терновой.
Среди психических и неврологических нарушений он назвал депрессию, апатию и астенический синдром, а также посттравматическое расстройство. Врач напомнил, что заболевание сопряжено и с социальными проблемами.
"Даже если никто не умер, надо быть большим оптимистом, чтобы радоваться жизни после месяца пребывания в тяжелом состоянии под воздействием большого количества препаратов", — заключил реабилитолог.
Всего за время пандемии в России выявили около 795 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 892 человека умерли, более 580 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКонстантин ТерновойКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДиабетЗдоровьеПервый МГМУ имени СеченоваМедицинаОбщество
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