СМИ: более тысячи сотрудников Twitter могли стать объектами атаки хакеров

Ранее компания сообщала, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в сервисе микробогов, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных "малого числа" сотрудников.

Два бывших сотрудника Twitter заявили агентству, что в начале 2020 года в компании работали более тысячи человек с уровнем служебного доступа, которым могли воспользоваться злоумышленники. Эти сотрудники имеют доступ к внутренним инструментам, позволяющим менять пользовательские настройки и передавать управление аккаунтом другим людям.