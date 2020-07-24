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СМИ: более тысячи сотрудников Twitter могли стать объектами атаки хакеров
Более тысячи сотрудников социальной сети Twitter имеют уровень служебного доступа, который мог заинтересовать хакеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:42
илон маск
uber
tesla motors
канье уэст
spacex
билл гейтс
сша
twitter
в мире
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_34ad8cab025ff7b9ec71693b17985742.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, tesla motors, канье уэст, spacex, билл гейтс, сша, twitter, в мире

СМИ: более тысячи сотрудников Twitter могли стать объектами атаки хакеров

05:42 24.07.2020
353
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более тысячи сотрудников социальной сети Twitter имеют уровень служебного доступа, который мог заинтересовать хакеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на бывших работников компании.
Ранее компания сообщала, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в сервисе микробогов, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных "малого числа" сотрудников.
Два бывших сотрудника Twitter заявили агентству, что в начале 2020 года в компании работали более тысячи человек с уровнем служебного доступа, которым могли воспользоваться злоумышленники. Эти сотрудники имеют доступ к внутренним инструментам, позволяющим менять пользовательские настройки и передавать управление аккаунтом другим людям.
В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов. К расследованию взлома приступило ФБР.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
18 июля, 05:34
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
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Илон МаскUberTesla motorsКанье УэстSpaceXБилл ГейтсСШАTwitterВ мире
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