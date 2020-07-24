Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци

А может, и вернется. Почему принц Гарри пожалел о переезде в США

Наверное, неплохо жить в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, но принцу Гарри взгрустнулось. Да так сильно, что он пожалел о своем переезде в США. Может быть, дело не только в переезде.