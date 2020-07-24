Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574832538.html
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, живущие сейчас в Лос-Анджелесе, обратились в суд с иском на папарацци, продававших фотографии их сына, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:33
меган маркл
принц гарри
великобритания
лос-анджелес
северная америка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156320/31/1563203103_0:131:3072:1859_1400x0_80_0_0_8a6835502fbe4d9b710933fe00d12dce.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573612066.html
великобритания
лос-анджелес
северная америка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156320/31/1563203103_0:131:3072:1859_1400x0_80_0_0_8a6835502fbe4d9b710933fe00d12dce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/31/1563203103_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_7d52c85539163a47abcdbc41a97fd639.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/31/1563203103_484:0:2532:2048_1400x0_80_0_0_27b52fa58852b2e845994270cbf125ff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
меган маркл, принц гарри, великобритания, лос-анджелес, северная америка, в мире

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци

05:33 24.07.2020
1200
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, живущие сейчас в Лос-Анджелесе, обратились в суд с иском на папарацци, продававших фотографии их сына, сообщает журнал Hollywood Reporter.
"Некоторые папарацци и СМИ запускали беспилотные аппараты всего в 20 футах (6 метрах) над домом чаще всего три раза в день, чтобы получить фотографии супругов и их маленького сына в их частном доме", - говорится в исковом заявлении. Отмечается, что папарацци также пытались сделать фотографии с помощью вертолета, пролетая над задним двором дома Гарри и Меган.
Несмотря на подобную активность Гарри и Меган обратились в суд только после того, как узнали, что фотографии их 14-месячного сына Арчи стали предметом купли-продажи. В качестве ответчиков по иску выступают "неустановленные лица". Пара требует, чтобы они вернули все незаконно сделанные фотографии и впредь воздержались от деятельности, нарушающей неприкосновенность частной жизни.
Принц Гарри и Меган Маркл официально перестали выполнять королевские обязанности 1 апреля. В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сейчас пара проживает рядом с Голливудом.
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
29 июня, 11:05
А может, и вернется. Почему принц Гарри пожалел о переезде в СШАНаверное, неплохо жить в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, но принцу Гарри взгрустнулось. Да так сильно, что он пожалел о своем переезде в США. Может быть, дело не только в переезде.
10111000
Обсудить 0
Меган МарклПринц ГарриВеликобританияЛос-АнджелесСеверная АмерикаВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии. Архивное фото
В Сирии боевик рассказал, кто воюет в составе повстанческой группировки
Юлия Тимошенко
Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио
Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях
Кадр из фильма Бессмертная гвардия
Шарлиз Терон рассказала, будет ли у "Бессмертной гвардии" продолжение
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
В Приморье гималайский медведь, крадущий мед из улья, попал на видео
В Приморье гималайский медведь, крадущий мед из улья, попал на видео
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
Хабаровчанка рассказала, как Дегтярев помог ей спасти дочь
Военный конвой США в Сирии
Сирийский боевик рассказал о готовившейся провокации ради авиаудара США
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Не только легкие. Врач предупредил о последствиях COVID-19
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19
Протестующие с флагом США у здания федерального суда в Портленде
Суд в Портленде запретил применять силу против журналистов
Постер к фильму Мулан
Премьеру блокбастера "Мулан" перенесли на неопределенный срок
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Хабаровском крае ожидают поставок лекарств для лечения COVID из Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния