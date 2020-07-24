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Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
На Украине приняли решение на семь процентов повысить цены на газ, заявила депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "112 РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:13
ситуация на украине
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
европа
партия "батькивщина"
украина
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Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского для украинцев
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https://ria.ru/20200718/1574522793.html
https://ria.ru/20200711/1574198361.html
https://ria.ru/20200713/1574304603.html
Не нужно лукавить, все ожидаемо! И постоянное повышение цен и полный развал экономики Украины. События 2014 года другой исход и не предполагали. Но это только начало глобальной деградации.
122
О каком "решении Зеленского" речь? Ему взрослые дяди приказали и он подмахнул.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, европа, партия "батькивщина", украина, природный газ, в мире

Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу

04:28 24.07.2020 (обновлено: 11:13 24.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На Украине приняли решение на семь процентов повысить цены на газ, заявила депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "112 Украина".
Она отметила, что "Нафтогаз", принявший такое решение, подчиняется президенту Владимиру Зеленскому. При этом, напомнила парламентарий, рыночные цены на газ с начала года, наоборот, значительно снизились — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров.
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"Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. <…> За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ", — сказала Тимошенко.
Действия властей она назвала маразматичными.
"Когда был президент Порошенко, в Европе были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Так вот, что самое обидное — что пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые "фирмы-прокладки" — те, в которых остается часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те "прокладки" далее продолжает поступать газ на Украину, и НАК "Нафтогаз" увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди все это потребляют", — посетовала депутат.
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Поэтому, считает она, в стране с самой низкой в Европе зарплатой и самыми высокими тарифами живут люди, неспособные купить себе еду.
Как сообщала пресс-служба "Нафтогаза", в июле оптовая цена на газ для населения выросла до 2,3 гривны (5,9 рубля по нынешнему курсу) за кубометр.
При этом с января правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости сырья на нидерландском хабе TTF.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоЕвропаПартия "Батькивщина"УкраинаПриродный газВ мире
Популярные комментарии
Не нужно лукавить, все ожидаемо! И постоянное повышение цен и полный развал экономики Украины. События 2014 года другой исход и не предполагали. Но это только начало глобальной деградации.
24 июля, 06:28
PCProstoy Chitatel
11800301
О каком "решении Зеленского" речь? Ему взрослые дяди приказали и он подмахнул.
24 июля, 05:29
ЕЕлена
11080000
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