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На Украине выросли цены на газ
На Украине оптовая цена на газ "для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей" в июле выросла на семь процентов по сравнению с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:31
ситуация на украине
нафтогаз украины
украина
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У семи европейских нянек G7, украинское дитё без газа... уахахахаха))))))
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в нашей Воронежской области стоимость 1 кубометра 7,4 рублей, это дороже чем в Украине, Беларуси, Москве.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, нафтогаз украины, украина, экономика

На Украине выросли цены на газ

19:15 22.07.2020 (обновлено: 19:31 22.07.2020)
2708
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. На Украине оптовая цена на газ "для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей" в июле выросла на семь процентов по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
В июне компания снизила цену на шесть процентов, до 2,14 гривны за кубометр.
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"Как прогнозировали аналитики "Нафтогаза", цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в подземных хранилищах Украины накоплено более 21 миллиарда кубометров газа, что на 42 процента выше показателей прошлого года", — добавили в "Нафтогазе".
Правительство Украины с января обязало компанию продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости сырья на нидерландском хабе TTF.
Также еще в 2015 году власти возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 августа 2020 года.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
У семи европейских нянек G7, украинское дитё без газа... уахахахаха))))))
22 июля, 21:29
УУУ У У окраина на кую!
381195003
в нашей Воронежской области стоимость 1 кубометра 7,4 рублей, это дороже чем в Украине, Беларуси, Москве.
22 июля, 20:04
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