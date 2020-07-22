На Украине выросли цены на газ

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. На На Украине оптовая цена на газ "для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей" в июле выросла на семь процентов по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В июне компания снизила цену на шесть процентов, до 2,14 гривны за кубометр.

"Как прогнозировали аналитики "Нафтогаза", цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в подземных хранилищах Украины накоплено более 21 миллиарда кубометров газа, что на 42 процента выше показателей прошлого года", — добавили в " Нафтогазе ".

Правительство Украины с января обязало компанию продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости сырья на нидерландском хабе TTF.