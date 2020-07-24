https://ria.ru/20200724/1574831561.html
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург начнется в августе, сообщил генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:58
2020-07-24T09:08
васильевский остров
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
москва
санкт-петербург
безопасность
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https://ria.ru/20200721/1574657175.html
13
васильевский остров
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
васильевский остров, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, москва, санкт-петербург, безопасность