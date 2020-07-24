Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574831561.html
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург начнется в августе, сообщил генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:08
васильевский остров
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
москва
санкт-петербург
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/61/1553546135_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_9e9dfa6e25d0220f25d5b64f70c2bc0e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574657175.html
13
васильевский остров
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/61/1553546135_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_9e9dfa6e25d0220f25d5b64f70c2bc0e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/61/1553546135_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_4232450268eabaee7ad06b21f3d2fcc7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155354/61/1553546135_608:0:2656:2048_1400x0_80_0_0_238e3f9e8718cc3790da7abe0532f700.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
васильевский остров, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, москва, санкт-петербург, безопасность

Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе

03:58 24.07.2020 (обновлено: 09:08 24.07.2020)
86917
© Фото : из архива ОСКПрезидент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
© Фото : из архива ОСК
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург начнется в августе, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Ранее переезд ОСК планировался на июль.
"Эпидемия COVID-19 незначительно скорректировала ранее озвученные планы по переезду. Первая группа специалистов отправится из Москвы в северную столицу в ближайшие два месяца. Как только освоится на новом берегу, переброска сил продолжится", — сказал Рахманов журналу "Национальная оборона".
Он уточнил, что основная часть ОСК разместится на Васильевском острове.
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
21 июля, 15:41Новое оружие России
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
1221485539
Обсудить 13
Васильевский островАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияМоскваСанкт-ПетербургБезопасность
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
Губернатор Тверской области в пятый раз стал отцом
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
Хабаровчанка рассказала, как Дегтярев помог ей спасти дочь
Сотрудник полиции
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?
Ян Вермеер «Вид Делфта» (1660-1661)
Астроном определил, когда был написан "Вид Делфта" Яна Вермеера
Массовая драка в Москве
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
В аэропорту Внуково, недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon
Суд амнистировал фигурантку дела о гибели главы Total во Внуково
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике
Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.
Жена Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Логотип московского метро
Полиция запретила останавливать поезда метро на "Новокузнецкой"
Торжественное вручение паспортов молодым гражданам Российской Федерации
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
Арестованного зампреда пензенского правительства освободили от должности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния