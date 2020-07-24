Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе

"Эпидемия COVID-19 незначительно скорректировала ранее озвученные планы по переезду. Первая группа специалистов отправится из Москвы в северную столицу в ближайшие два месяца. Как только освоится на новом берегу, переброска сил продолжится", — сказал Рахманов журналу "Национальная оборона".