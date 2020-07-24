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Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Найденная убитой в квартире в центре Москвы девушка ладила со своим парнем, рассказали газете "Московский комсомолец" соседи погибшей. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:58
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574717810.html
Раскрыли детали убийства - ходили, как два голубка...вот тебе и деталь.
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россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы

04:08 24.07.2020 (обновлено: 16:58 24.07.2020)
107526
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Найденная убитой в квартире в центре Москвы девушка ладила со своим парнем, рассказали газете "Московский комсомолец" соседи погибшей.
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными ранами обнаружили вечером 21 июля в квартире в Колпачном переулке. Следователи возбудили дело об убийстве. Предположительно, девушку избил ее жених. Его местоположение сейчас устанавливается.

"Ходили как два голубка", — рассказали соседи.

По их словам, молодые люди всегда держались за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. Они считают, что молодого человека могло "переклинить". Знакомые семьи утверждают, что мужчина не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, не употреблял спиртное.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пара уже довольно долго жила вместе и готовилась к свадьбе в августе.
Полиция
22 июля, 14:26
СМИ сообщили подробности убийства девушки в центре Москвы
512211863880
Обсудить 11
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Раскрыли детали убийства - ходили, как два голубка...вот тебе и деталь.
24 июля, 06:38
Оксана Щекарева
46220102
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