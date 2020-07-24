Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы

По их словам, молодые люди всегда держались за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. Они считают, что молодого человека могло "переклинить". Знакомые семьи утверждают, что мужчина не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, не употреблял спиртное.