Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Найденная убитой в квартире в центре Москвы девушка ладила со своим парнем, рассказали газете "Московский комсомолец" соседи погибшей.
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными ранами обнаружили вечером 21 июля в квартире в Колпачном переулке. Следователи возбудили дело об убийстве. Предположительно, девушку избил ее жених. Его местоположение сейчас устанавливается.
"Ходили как два голубка", — рассказали соседи.
По их словам, молодые люди всегда держались за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. Они считают, что молодого человека могло "переклинить". Знакомые семьи утверждают, что мужчина не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, не употреблял спиртное.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пара уже довольно долго жила вместе и готовилась к свадьбе в августе.