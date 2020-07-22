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В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:40
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Вечер откровений прошёл не по плану.
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А в остальном, прекрасная маркиза....
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

12:45 22.07.2020 (обновлено: 17:40 22.07.2020)
218430
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. Иванова добавила, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он добавил, что пара действительно готовилась к свадьбе, она должна была состояться в августе, при этом молодые люди достаточно долго жили вместе.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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