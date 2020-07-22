В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. Иванова добавила, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".