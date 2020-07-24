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У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения магнитудой до 5,0
Сразу три землетрясения зафиксировали сейсмологи в ночь на пятницу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:45
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, российская академия наук, камчатский край, происшествия

У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения магнитудой до 5,0

02:07 24.07.2020 (обновлено: 10:45 24.07.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Сразу три землетрясения зафиксировали сейсмологи в ночь на пятницу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Магнитуда сейсмических событий составила от 3,7 до 5,0. Эпицентры землетрясений находились примерно в одном районе — в 118-126 километрах к востоку от посёлка Усть-Камчатского Усть-Камчатского района Камчатского края", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в населённых пунктах региона землетрясения не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
Аляска
22 июля, 09:45
Недалеко от Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8
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ТуризмНовости - ТуризмРоссийская академия наукКамчатский крайПроисшествия
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