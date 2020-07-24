https://ria.ru/20200724/1574830624.html
У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения магнитудой до 5,0
Сразу три землетрясения зафиксировали сейсмологи в ночь на пятницу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T02:07
2020-07-24T10:45
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российская академия наук
камчатский край
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, российская академия наук, камчатский край, происшествия