У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения магнитудой до 5,0

"Магнитуда сейсмических событий составила от 3,7 до 5,0. Эпицентры землетрясений находились примерно в одном районе — в 118-126 километрах к востоку от посёлка Усть-Камчатского Усть-Камчатского района Камчатского края", - говорится в сообщении.