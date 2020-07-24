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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574830428.html
Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
Если врачи и медсестры с состраданием и добросердечием относятся к пациенту, улыбаются ему, он чувствует себя спокойнее, что положительно влияет на физическое... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:51
религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам

01:51 24.07.2020
75
© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Если врачи и медсестры с состраданием и добросердечием относятся к пациенту, улыбаются ему, он чувствует себя спокойнее, что положительно влияет на физическое здоровье, заявил в четверг Далай-лама XIV.
Лидер тибетского буддизма произнес речь о сострадании во врачебной практике на встрече с членами Глобальной ассоциации врачей индийского происхождения (GAPIO), Исследователей йоги при Институте последипломного медицинского образования и исследований (PGIMER) и членов Индийской ассоциации йоги. Видеозапись встречи размещена на официальном сайте Далай-ламы.
"Врачи и медсестры должны с состраданием смотреть на пациента, это очень полезно. Если они проявляют добросердечие, человеческое участие и улыбаются, пациент чувствует себя более спокойно, испытывает внутренний комфорт", - сказал Далай-лама.
По его словам, людям следует заботиться о покое ума, если они хотят добиться физического здоровья.
Ранее Далай-лама XIV поблагодарил врачей, медсестер, ученых и других специалистов, которые борются с COVID-19, и организации, которые помогают нуждающимся.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
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