Асмус посмеялась над разводом с Харламовым

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором пошутила о разводе с юмористом Гариком Харламовым.
На снимках артистка в желтом платье сидит на мопеде, багажник которого загружен коробками с вещами.
"Разделили имущество", — написала Асмус, сопроводив подпись смеющимися смайликами.
Пользователи оценили чувство юмора актрисы и принялись оставлять под постом шутливые комментарии.
"Все что нажито непосильным трудом", — сыронизировала _panova_ann_.
"Он что заставил самой все носить, даже не помог?" — пошутил пользователь rasmodir.
"Все одеяла себе приватизировала", — заметил ildus.nasretdinov.
"Поровну хоть?" — задалась вопросом iulia.076.
Ранее стало известно, что Харламов и Асмус решили развестись после восьми лет брака. По словам супругов, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.
25 июня, 22:00КультураАсмус раскрыла подробности развода с Харламовым