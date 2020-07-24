Асмус посмеялась над разводом с Харламовым

На снимках артистка в желтом платье сидит на мопеде, багажник которого загружен коробками с вещами.

"Он что заставил самой все носить, даже не помог?" — пошутил пользователь

Ранее стало известно, что Харламов и Асмус решили развестись после восьми лет брака. По словам супругов, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.