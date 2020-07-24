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Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором пошутила о разводе с юмористом Гариком Харламовым. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:51
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
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60
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россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Асмус посмеялась над разводом с Харламовым

01:51 24.07.2020
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© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором пошутила о разводе с юмористом Гариком Харламовым.
На снимках артистка в желтом платье сидит на мопеде, багажник которого загружен коробками с вещами.

"Разделили имущество", — написала Асмус, сопроводив подпись смеющимися смайликами.

Пользователи оценили чувство юмора актрисы и принялись оставлять под постом шутливые комментарии.
"Все что нажито непосильным трудом", — сыронизировала _panova_ann_.
"Он что заставил самой все носить, даже не помог?" — пошутил пользователь rasmodir.
"Все одеяла себе приватизировала", — заметил ildus.nasretdinov.
"Поровну хоть?" — задалась вопросом iulia.076.
Ранее стало известно, что Харламов и Асмус решили развестись после восьми лет брака. По словам супругов, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
25 июня, 22:00Культура
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
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РоссияКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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