Более 53 тысяч человек сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 53 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в резервные дни основного периода, это участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по разным предметам, сообщает пресс-служба Более 53 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в резервные дни основного периода, это участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по разным предметам, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

Основной период ЕГЭ 2020 года завершают резервные дни для сдачи экзаменов: 24 июля – резервный день проведения ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля – резервный день по всем предметам.

Сдавать экзамены в резервный срок могут участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по разным предметам. Также в резервные дни пройдет ЕГЭ по химии в тех регионах, где проведение этого экзамена было перенесено: Астраханская область Пензенская область , Мордовия, Карачаево-Черкессия, Тува.

"Всего на участие в ЕГЭ в резервные дни зарегистрировано более 53 тысяч человек. Почти 40 тысяч из них будут сдавать ЕГЭ 24 июля, для организации экзаменов в этот день будет задействовано 1532 пункта проведения экзаменов (ППЭ). 25 июля ЕГЭ пройдет для примерно 13 тысяч участников в 1076 ППЭ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЕГЭ по русскому языку в резервные сроки сдадут 2,9 тысячи человек, по профильной математике – 4,4 тысячи, по биологии – 2,4 тысячи, по географии – более 1,6 тысячи, по информатике – более 1,7 тысячи, по истории – более 3,8 тысячи, по литературе – более 2,4 тысячи, по обществознанию – 15,5 тысячи, по физике – более 2,4 тысячи, по химии – 12,6 тысячи. Письменный экзамен по иностранным языкам сдадут около 2,7 тысячи участников, устный – около 700 человек.

Мониторинг хода экзаменов в регионах будут вести федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты.