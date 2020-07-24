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Более 53 тысяч человек сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода
Более 53 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в резервные дни основного периода, это участники, пропустившие или не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:37
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
пензенская область
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общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пензенская область, астраханская область, общество

Более 53 тысяч человек сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода

01:37 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПреподаватель перед началом экзамена
Преподаватель перед началом экзамена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 53 тысяч человек зарегистрировались на сдачу единого государственного экзамена в резервные дни основного периода, это участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по разным предметам, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ 2020 года завершают резервные дни для сдачи экзаменов: 24 июля – резервный день проведения ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля – резервный день по всем предметам.
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Сдавать экзамены в резервный срок могут участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по разным предметам. Также в резервные дни пройдет ЕГЭ по химии в тех регионах, где проведение этого экзамена было перенесено: Астраханская область, Пензенская область, Мордовия, Карачаево-Черкессия, Тува.
"Всего на участие в ЕГЭ в резервные дни зарегистрировано более 53 тысяч человек. Почти 40 тысяч из них будут сдавать ЕГЭ 24 июля, для организации экзаменов в этот день будет задействовано 1532 пункта проведения экзаменов (ППЭ). 25 июля ЕГЭ пройдет для примерно 13 тысяч участников в 1076 ППЭ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ЕГЭ по русскому языку в резервные сроки сдадут 2,9 тысячи человек, по профильной математике – 4,4 тысячи, по биологии – 2,4 тысячи, по географии – более 1,6 тысячи, по информатике – более 1,7 тысячи, по истории – более 3,8 тысячи, по литературе – более 2,4 тысячи, по обществознанию – 15,5 тысячи, по физике – более 2,4 тысячи, по химии – 12,6 тысячи. Письменный экзамен по иностранным языкам сдадут около 2,7 тысячи участников, устный – около 700 человек.
Мониторинг хода экзаменов в регионах будут вести федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты.
Свои результаты участники экзаменов, которые пройдут в резервные сроки, получат не позднее 3 августа.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Пензенская областьАстраханская областьОбщество
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