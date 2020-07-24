ЛНР призвала украинских солдат не выполнять приказы на обстрелы

"Для защиты жизни наших граждан от преступных посягательств украинских карателей подразделения Народной милиции пресекли огневую активность противника… Призываем военнослужащих ВСУ прекратить выполнять преступные приказы своих командиров по обстрелам населенных пунктов республики и придерживается режима прекращения огня, что поможет сохранить вам жизни", - сказал Осадчий.