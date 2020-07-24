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Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья
Постельное белье, высушенное на балконе в городе, приобретает не свежесть, а букет элементов таблицы Менделеева. Какую опасность это несет и как от нее... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:28
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье, общество

Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья

02:59 24.07.2020 (обновлено: 13:28 24.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКошка на балконе жилого дома
Кошка на балконе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Постельное белье, высушенное на балконе в городе, приобретает не свежесть, а букет элементов таблицы Менделеева. Какую опасность это несет и как от нее защититься, рассказал радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Считается, что белье после стирки лучше сушить не в замкнутом пространстве, а на свежем воздухе. Так оно якобы приобретает свежесть и потом на нем приятнее спать. Антон Ястребцев уверен, что это утверждение верно лишь отчасти. По его словам, вместе с сомнительной городской свежестью постельное белье приобретает целый букет химических элементов.
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"Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды — не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все канцерогены", — рассказал радио Sputnik эколог.

Длительный контакт с канцерогенами на постельном белье ухудшает работу легких и увеличивает шанс получить опухоль.
"Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор", — пояснил Антон Ястребцев.
Сушить белье на воздухе, конечно же, можно, но не везде, рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
"С этим надо быть осторожнее и сушить белье на балконе только в экологически чистом районе или который близок к тому. Еще можно так делать, когда у вас зеленый двор. Если окна выходят на автомагистраль, то я бы не советовал", — отметил в эфире радио Sputnik эколог.
833914141063
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