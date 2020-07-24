Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья

Считается, что белье после стирки лучше сушить не в замкнутом пространстве, а на свежем воздухе. Так оно якобы приобретает свежесть и потом на нем приятнее спать. Антон Ястребцев уверен, что это утверждение верно лишь отчасти. По его словам, вместе с сомнительной городской свежестью постельное белье приобретает целый букет химических элементов.

"Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды — не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все канцерогены", — рассказал радио Sputnik эколог.

"Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор", — пояснил Антон Ястребцев.