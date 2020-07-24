В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства; документ, в частности, исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.
Соответствующий федеральный закон президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.
Ранее законодательство обязывало соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.
Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство РФ требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.
Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.
Помимо этого, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощается подача заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.
Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.