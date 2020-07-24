В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства; документ, в частности, исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.

Ранее законодательство обязывало соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.