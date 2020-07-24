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В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства; документ, в частности, исключает требование РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:30
россия
молдавия
белоруссия
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, молдавия, белоруссия, общество

В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

00:30 24.07.2020
2217
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТоржественное вручение паспортов молодым гражданам Российской Федерации
Торжественное вручение паспортов молодым гражданам Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства; документ, в частности, исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.
Соответствующий федеральный закон президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.
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Ранее законодательство обязывало соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.
Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство РФ требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.
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Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.
Помимо этого, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощается подача заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.
Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.
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РоссияМолдавияБелоруссияОбщество
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